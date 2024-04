Commerce. L'enseigne danoise Normal débarque dans la Manche

Une première dans la Manche. L'enseigne Normal débarque le vendredi 3 mai avec un nouveau magasin dans le centre commercial Les Eleis à Cherbourg.

Plus de 130 magasins en France

Créé il y a 10 ans, Normal est un détaillant de produits de marque dans le domaine des soins corporels, du maquillage, des snacks et des produits ménagers. Il compte désormais plus de 700 magasins en Europe, dont 131 en France. "Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'ouvrir bientôt un nouveau magasin à Cherbourg, déclare Torben Mouritsen, PDG de Normal. Jusqu'ici, notre arrivée en France a été une expérience très positive, et les clients nous ont réservé un accueil chaleureux, à nous et à nos magasins."

Une expérience de shopping unique

Normal propose des produits de marque à des prix fixes et bas. Tous ses magasins ont une disposition unique en forme de labyrinthe qui invite les clients à partir à la chasse au trésor de produits connus ou inconnus. Pour l'ouverture, les nouveaux clients seront accueillis avec des ballons, des chocolats et autres surprises.

Pratique. A partir du vendredi 3 mai. Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30. Fermé le dimanche.