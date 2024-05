Cherbourg. Réfugiée russe, une fleuriste ouvre une boutique éphémère dans ce centre commercial

La fleuriste Yana Lenchevskaia a ouvert jeudi 2 mai son magasin "Fleuristika" dans la galerie du centre commercial Les Eleis à Cherbourg. Réfugiée russe, la trentenaire en désaccord avec la politique du président russe Vladimir Poutine, avait dû quitter son pays en 2016 pour trouver refuge dans le nord-Cotentin, et notamment à Cherbourg. La commerçante a travaillé auparavant comme salariée à la Fleurathèque, magasin situé dans le centre-ville.

"J'ai envie de prolonger et de rester ici"

Elle souhaitait trouver un local dans le centre-ville, c'est finalement aux Eleis qu'elle a trouvé son bonheur. Cette nouvelle vitrine ouverte pendant un mois lui permet de partager une seconde passion : la macrophotographie. "Pour l'instant, c'est un test pour savoir comment ça va fonctionner et, oui, j'ai envie de prolonger et de rester ici." Compositions florales, plantes, fleurs coupées et photos sont proposées dans cette boutique éphémère ouverte jusqu'au vendredi 31 mai. Un service de livraison est aussi proposé.

Pratique. Ouvert de 9h à 19h30 du lundi au samedi, et de 9h à 12h30 le dimanche. Tél. 07 49 87 48 70.