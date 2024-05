[Photos + vidéos] Cherbourg. Le magasin Normal est ouvert : des centaines de clients au rendez-vous

Les premiers clients sont arrivés vendredi 3 mai, dès 8h, puis une longue file d'attente s'est formée sur plusieurs dizaines de mètres en attendant l'ouverture du magasin Normal à 9h30 dans la galerie marchande du centre commercial Les Eléis à Cherbourg.

Une longue file d'attente avant l'ouverture officielle du magasin.

Une inauguration en grande pompe

C'est Catherine Gentile, maire déléguée de Cherbourg-Octeville, qui a coupé le ruban en présence de Pierre-François Lejeune, adjoint au commerce, Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, Stéphane Pinabel, directeur du centre commercial, ou encore Sébastien Chirouze, directeur de Normal France.

Créé il y a 10 ans, Normal est un détaillant de produits de marque dans le domaine des soins corporels, du maquillage, des snacks et des produits ménagers. "Nous sommes très contents, entre 100 et 150 personnes ont attendu l'ouverture du magasin, précise Sébastien Chirouze. Les gens sont satisfaits d'avoir un magasin Normal au plus près de chez eux." Cerise sur le gâteau, les clients sont repartis chargés de cadeaux.

L'équipe du magasin Normal à Cherbourg.

D'autres ouvertures dans la Manche ?

Si l'arrivée de ce magasin à Cherbourg a tardé, c'est parce qu'il fallait trouver de l'espace : "L'opportunité est tombée, on a fusionné trois cellules commerciales car on a besoin d'à peu près 500m2", ajoute Sébastien Chirouze. Le directeur de Normal France a des projets d'ouverture de Normal dans quelques mois ou quelques années dans le département de la Manche comme par exemple à Granville ou à Saint-Lô : "Bien sûr, on y sera !"

Sébastien Chirouze, directeur de Normal France. Impossible de lire le son.

Stéphane Pinabel, directeur du centre commercial, espérait cette ouverture depuis deux ans. "Normal fait partie des enseignes très fortes que nous souhaitions faire venir", ajoute le directeur.

Dans les rayons du magasin Normal à Cherbourg.

Des produits jugés "pas cher" par les clients.

De nombreux slogans pour les clients.