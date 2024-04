Cherbourg. L'artisan glacier "Moustache" est arrivé dans le centre-ville

François Jalladeau, 41 ans, a ouvert les portes de son magasin de glaces artisanales jeudi 18 avril dans le centre-ville de Cherbourg. C'est sous le nom de Moustache, célèbre artisan glacier originaire de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, qu'il se lance dans cette aventure.

"Un projet que j'avais depuis longtemps"

Cuisinier et pâtissier de formation, cet ancien employé dans l'administratif avait envie d'être à son compte : "C'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête, je voulais m'installer et le cap des 40 ans m'a donné envie de sauter le pas, il n'y avait pas forcément de glacier sur Cherbourg", précise François Jalladeau. Et pourquoi le choix de Moustache ? "Gourmand, j'aime les bons produits, les belles choses et je me retrouvais dans ce concept." Le commerçant propose une gamme avec une cinquantaine de parfums, quelques pâtisseries artisanales, des gaufres autour de boissons, ou encore une formule salée le midi.

A l'intérieur du magasin de glaces.

Des glaces à tout moment de l'année

Bien sûr, les glaces sont dégustées à n'importe quel moment de l'année, qu'il fasse froid ou chaud, ou qu'il y ait de la pluie ou du soleil. Les clients, qui sont venus les premiers jours par curiosité, reviennent. François Jalladeau est satisfait pour l'instant.

Pratique. Adresse : 24, rue Grande rue à Cherbourg. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h30. Horaires étendus de juin à août et lors d'escales de paquebots. Tél. 02 33 01 73 27.