Cherbourg. Bientôt une boutique de colis mystères au centre commercial Les Eléis ?

Le centre commercial Les Eléis à Cherbourg se met aussi aux colis mystères. Une boutique éphémère "Secret Colis" va ouvrir prochainement dans la galerie marchande l'espace de quelques jours. Dans un premier temps, son ouverture devait avoir lieu du jeudi 2 au samedi 4 mai. Elle ne se fera finalement pas aux dates prévues pour cause "de problème d'approvisionnement".

Pour un colis mystère : 19,99€ le kilo !

Contacté par Tendance Ouest, Stéphane Pinabel, directeur du centre commercial, ajoute que l'ouverture de "la boutique éphémère est reportée à une autre date à la suite d'un problème technique". Le concept des colis mystères est très simple : récupérer les colis non réclamés auprès des transporteurs et les revendre au kilo (19,99€/kilo). "Cette initiative s'inscrit dans une démarche écologique et responsable, offrant une seconde vie à ces colis tout en offrant aux clients une opportunité de découvrir des trésors inattendus", précise le centre commercial. "Le client choisit le colis de son choix, mais ne peut pas l'ouvrir, il peut cependant le palper, le secouer ou encore le peser." Le client pourra découvrir son colis une fois acheté.