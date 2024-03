Manche. Il vend des colis mystères dans le Cotentin

Voilà un type de vente qui est de plus en plus à la mode : la vente de colis mystères. Les clients ne savent pas ce qu'ils achètent. Ils peuvent tâter, soupeser les colis et vont ensuite les payer en fonction du poids. Il s'agit de colis retournés car leur destinataire a été signalé comme n'habitant pas à l'adresse indiquée, et qui n'ont jamais été récupérés par les personnes qui ont fait la commande. Les entreprises de livraison n'ont plus le droit de détruire ces colis.

Les clients ne peuvent que soupeser et tâter les colis.

Simon Amoric, 30 ans, s'est lancé dans cette activité en décembre 2023 et rayonne dans le Cotentin, avec son entreprise, Winabox. Il s'installe une fois par semaine devant des magasins et étale ses colis. "Tout ce qui est téléphone portable, ordinateur, il ne faut pas trop compter dessus. Les marques font le nécessaire pour tout récupérer. On va trouver du vêtement, de l'électronique, des objets de décoration, de cuisine, tout ce qu'il est possible d'acheter sur Internet", prévient d'emblée le jeune homme. La qualité est incertaine, et il peut y avoir de la contrefaçon.

Simon Amoric s'est lancé dans la vente de colis mystères après avoir vu l'engouement pour ce type de vente ailleurs en France.

Il est aussi possible d'avoir de belles surprises : "Récemment, un jeune est revenu me voir avec un casque militaire d'une valeur de plusieurs centaines d'euros. Une dame a eu une boîte remplie de routeurs Wifi." Sur le coup, cela ne paraît pas intéressant, sauf quand on connaît le prix à la revente.

Les bons conseils

Simon Amoric souhaite que ce type de ventes mystères reste un jeu. "Il faut savoir doser", assure-t-il. Il entend par là respecter son budget et ne pas hésiter à revendre les objets sur les plateformes en ligne avant d'acheter de nouveau colis. "Il ne faut pas penser qu'on va devenir riche en achetant des colis perdus", conclut-il. Ces prix vont de 3€50 le colis à plus de 20€ le kilo.

