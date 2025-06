Granville. Changement de propriétaire et passage à la cuisine italienne à La Fringale

Dans la vitrine de La Fringale à Granville, de nouveaux produits sont proposés aux clients. Depuis lundi 16 juin, les nouveaux propriétaires Katell Muller, 26 ans, et Nicolas Pinto, 38 ans, proposent une cuisine italienne à emporter. Il est possible de manger des pâtes, des salades, des panuozzo (des sandwichs dans une pâte à pizza) et bien évidemment des pizzas à emporter. Il y a aussi des desserts et des crêpes et des gaufres pour le goûter.

Le couple arrive de région parisienne et s'installe à Granville, terre de vacances pour Katell Muller, par besoin de retrouver le grand air. La grande majorité des produits italiens est importée et les produits qui ne le sont pas (comme les tomates), sont locaux. Quelques produits italiens sont disponibles pour acheter au détail. Pour une formule salade ou pâtes ou panuozzo avec un dessert et une boisson, il faut compter 14,50€.

Pratique. La Fringale, 3 rue Couraye, Granville. Tous les jours lors des vacances, du mardi au samedi en période scolaire, de 10h à 22h. Commandes au 06 89 13 94 69.