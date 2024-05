Près de Deauville. Trois appartements en feu et une cinquantaine de pompiers engagés

Un incendie s'est produit dans un immeuble de trois étages, vendredi 3 mai. Il était 9h30 lorsque les pompiers sont intervenus au chemin du calvaire à Touques, près de Deauville. Le feu s'est propagé dans trois appartements et a nécessité l'intervention de 54 sapeurs-pompiers. On ne connaît pas les raisons qui ont provoqué cet incendie, mais l'importance des flammes a mobilisé 12 centres de secours dans le Calvados, dont Honfleur, Houlgate, mais aussi Ifs, Ouistreham et Pont-l'Evêque.

Au total, neuf personnes ont été prises en charge dont trois qui ont été transportées vers le centre hospitalier de Cricquebœuf. Les services de la mairie ont dû reloger 14 personnes.