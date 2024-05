Météo. Pluie, inondation, orages… Quatre départements normands passent en vigilance orange

Du gris, de la pluie, des orages… Ce n'est pas encore le printemps pour la météo normande de ce mercredi 1er mai. La Région se trouve juste à l'ouest d'une vague d'orage importante qui balaye les régions allant de la Bourgogne aux Hauts-de-France, entre la fin d'après-midi et la nuit de mercredi à jeudi. 19 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France.

Quatre départements normands en orange

"Sur la Normandie, les cumuls de précipitations seront ponctuellement conséquents", prévient Météo France. A 16h, Seine-Maritime, Eure, Calvados et Orne sont passés en vigilance orange à leur tour pour pluie-inondation. Le Calvados l'est également pour des risques de crues. L'Orne est en jaune pour les risques de crues. Seine-Maritime et Eure sont aussi en jaune pour les risques d'orage. Enfin, la Manche est en vigilance jaune pour pluie inondation. Ces risques sont plutôt attendus pour le milieu de soirée, aux alentours de 21h.

Les orages pourraient frapper la Seine-Maritime et l'Eure en fin de journée. - Météo France