[Vidéo] Caen. Hommage à Belaïd Allek : le gendarme mort en intervention décoré à titre posthume par Gérald Darmanin

Le maréchal des logis-chef du peloton motorisé de Saint-Loup-Hors, Belaïd Allek, est mort dans le cadre de ses fonctions. Vendredi 26 avril, près de Bayeux, le gendarme essayait d'intercepter une voiture ayant commis une infraction sur la RN13, avant de percuter un autre véhicule.

Jeudi 2 mai, vers 18h, un hommage a été rendu au gendarme, élevé au rang d'adjudant-chef à titre posthume. La cérémonie s'est déroulée au cœur de la caserne Le Flem, à Caen, en présence de Gérald Darmanin. Quelques jours plus tôt, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer avait adressé "ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de ses camarades de la Gendarmerie nationale".

Avant de présider la cérémonie d'hommage, il a rencontré la famille du défunt pendant plusieurs minutes. Durant sa prise de parole, le ministre de l'Intérieur a réalisé un discours poignant, évoquant la personnalité "souriante" de Belaïd Allek, avant de retracer le parcours du gendarme, de son début de carrière à ses moments les plus glorieux dans le cadre de son engagement. Par la suite, Gérald Darmanin a décoré Belaïd Allek, à titre posthume, de la médaille de la Sécurité intérieur, échelon or. Le militaire a également été fait chevalier de l'ordre national du Mérite et a reçu la médaille de la Défense nationale, palme de bronze.