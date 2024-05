L'Aigle. Un feu détruit un bâtiment de 250m2

C'est peu après six heures du matin que les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été appelés pour intervenir sur un départ de feu. Un incendie s'est déclaré dans une grange agricole à L'Aigle, au niveau du lieu-dit Le Chaillouet.

Le bâtiment d'environ 250m2 était totalement embrasé au moment de l'arrivée de la quinzaine de sapeurs-pompiers. Il n'y a pas de victimes, et il n'y avait pas non plus d'animaux dans la grange. Les pompiers sont toujours sur place pour maîtriser ce feu.