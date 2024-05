Crues dans le Calvados. Levée de l'alerte orange, une vingtaine d'interventions recensées par les pompiers

Toutes les alertes orange sont levées jeudi 2 mai. Dans la nuit, le département du Calvados était concerné par une vigilance particulière à la pluie et aux inondations. Et pour cause, de fortes précipitations ont touché la région Normandie. Météo France recense par exemple un cumul de 42mm d'eau à Damblainville, près de Falaise, en à peine quelques heures. Cette alerte est désormais levée ce matin. Le risque de crues reste au jaune, après avoir été hissé au niveau orange plus tôt.

Du travail pour les pompiers

Les sapeurs-pompiers du département ont été sollicités. Ils constataient "une vingtaine d'interventions, dont trois en cours", aux alentours de 5h45 du matin. Parmi les secteurs concernés, surtout Livarot et Saint-Pierre-en-Auge, mais aussi quelques appels du côté de Caen.