Tempête Eowyn. Vigilance orange aux crues déclenchée dans un département normand

Après avoir fait beaucoup de dégâts en Irlande, la tempête Eowyn touche actuellement fortement l'Ecosse. Mais les conséquences se font aussi ressentir en France, et donc en Normandie, vendredi 24 janvier. En vigilance jaune pluie-inondations jusqu'au lendemain matin, le Calvados vient aussi d'être placé en alerte orange aux crues.

Deux cours d'eau sont concernés par un risque de débordement : l'Orne moyenne et aval, ainsi que la Dives. Le reste de la région est également en alerte jaune.

Encore plus de pluie en soirée

Attention, le pire est à venir concernant cette tempête, puisque Météo France indique que "c'est en soirée, à partir de 18h, que les pluies deviendront les plus soutenues. Entre 18h et minuit, on attend 15 à 30mm de pluies supplémentaires. Les cumuls attendus sur 24h sont autour de 30 à 50mm, ponctuellement plus. Les pluies les plus fortes devraient cesser en milieu de nuit."

Soyez donc très prudents si vous prenez le volant afin de partir en week-end.