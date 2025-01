Météo. Comment la tempête Eowyn va-t-elle toucher la Normandie en fin de semaine ?

Vendredi 24 janvier, la tempête Eowyn va déferler sur la Normandie, en particulier sur les côtes de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime. Cette tempête a d'abord balayé l'Irlande et les îles britanniques avant de se diriger vers la France. Le vent soufflera en rafales pouvant atteindre 100 à 110km/h sur les côtes, tandis que l'intérieur des terres verra des rafales de 70 à 90km/h.

Le pic des rafales : vendredi matin

Le plus gros de la tempête arrivera dans la nuit de jeudi 23 à vendredi 24 janvier, mais c'est entre 9h et 10h que les rafales seront les plus fortes. Il est conseillé de rester vigilant pendant cette période, notamment si vous habitez près des côtes ou dans des zones exposées.

Pluie et houle au programme

En plus du vent, la tempête sera accompagnée de fortes précipitations et d'une houle importante, surtout entre vendredi midi et samedi midi. Si vous avez prévu de sortir, prévoyez des vêtements chauds et surtout restez à l'abri du vent et de la pluie.

Un deuxième épisode de vent dimanche ?

Après le passage de la tempête Eowyn, un nouvel épisode de vent fort pourrait survenir dimanche 26 janvier. Bien que ce second coup de vent soit prévu moins intense, il pourrait encore causer des rafales allant jusqu'à 70km/h, notamment sur la côte de Granville.

Comment se préparer ?