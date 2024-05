Rouen. Surpris à consommer un gaz hilarant interdit, il avait sur lui de la drogue et deux couteaux

Vers 0h50 dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai à Rouen, un jeune homme de 18 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il avait sur lui de la drogue et était en train de consommer du protoxyde d'azote.

Interpellation et garde à vue

Selon la police, la brigade canine était en patrouille lorsqu'elle a aperçu une voiture garée sur les quais bas rive gauche de Rouen, sous le pont Guillaume le Conquérant. Les policiers ont contrôlé les deux occupants : un homme et une femme, tous deux âgés de 18 ans. Ils étaient en train de consommer du protoxyde d'azote, un gaz hilarant pourtant interdit par un arrêté municipal pris en septembre 2020 à Rouen. "Après vérification, la conductrice n'était pas recherchée", a précisé la police. Le passager de 18 ans a indiqué qu'il avait sur lui un sachet de résine de cannabis, qu'il a remis à la police.

Des couteaux sur lui

Les policiers ont demandé à l'homme s'il avait autre chose sur lui, "d'interdit ou de dangereux". Il a indiqué posséder un couteau au manche argenté et noir et leur a donné avant d'en sortir un autre de sa sacoche. Après vérification de l'identité du jeune homme, les forces de l'ordre ont constaté qu'entre 22h et 6h du matin, il ne devait "pas s'absenter de son domicile", qui se situe dans un autre département. L'homme a également l'interdiction de "détenir une arme sur lui", précise la police. Il a été interpellé et placé en garde à vue.