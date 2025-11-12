Manche. Disparition d'un skipper : son corps retrouvé sur une plage de Chausey

Le corps d'un skipper porté disparu depuis dimanche 9 novembre a été retrouvé sans vie, le lendemain, sur une plage de la Grande Ile de Chausey. L'homme était parti la veille de Granville pour une sortie en mer dans l'archipel, avant de ne plus donner signe de vie.

D'importants moyens de recherche mobilisés

L'alerte avait été donnée par un proche, inquiet de ne pas avoir de nouvelles du navigateur. Le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) de Jobourg avait alors déclenché d'importants moyens maritimes, terrestres et aériens pour tenter de le retrouver.

• A lire aussi. Dieppe. Un plongeur démineur pris d'un malaise au large

Le voilier du skipper avait été retrouvé échoué au sud-est de Chausey, mais le marin restait introuvable. Face aux conditions météorologiques difficiles et au manque de visibilité, les recherches avaient été suspendues dans la nuit avant de reprendre le lundi matin avec le soutien d'une équipe de plongeurs des sapeurs-pompiers et de la brigade nautique de la gendarmerie de Granville.

Le corps découvert par un promeneur

C'est finalement un promeneur qui a fait la macabre découverte lundi 10 novembre dans l'après-midi, sur la plage de Port Homard, sur la Grande Ile de Chausey.