En ce moment Mille fois M POKORA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Disparition d'un skipper : son corps retrouvé sur une plage de Chausey

Sécurité. Le corps sans vie d'un skipper disparu dimanche 9 novembre retrouvé sur l'archipel de Chausey.

Publié le 12/11/2025 à 10h53 - Par Thierry Valoi
Manche. Disparition d'un skipper : son corps retrouvé sur une plage de Chausey
L'archipel de Chausey, où a été retrouvé le corps du skipper disparu. - Thierry Valoi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le corps d'un skipper porté disparu depuis dimanche 9 novembre a été retrouvé sans vie, le lendemain, sur une plage de la Grande Ile de Chausey. L'homme était parti la veille de Granville pour une sortie en mer dans l'archipel, avant de ne plus donner signe de vie.

D'importants moyens de recherche mobilisés

L'alerte avait été donnée par un proche, inquiet de ne pas avoir de nouvelles du navigateur. Le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) de Jobourg avait alors déclenché d'importants moyens maritimes, terrestres et aériens pour tenter de le retrouver.

A lire aussi. Dieppe. Un plongeur démineur pris d'un malaise au large

Le voilier du skipper avait été retrouvé échoué au sud-est de Chausey, mais le marin restait introuvable. Face aux conditions météorologiques difficiles et au manque de visibilité, les recherches avaient été suspendues dans la nuit avant de reprendre le lundi matin avec le soutien d'une équipe de plongeurs des sapeurs-pompiers et de la brigade nautique de la gendarmerie de Granville.

Le corps découvert par un promeneur

C'est finalement un promeneur qui a fait la macabre découverte lundi 10 novembre dans l'après-midi, sur la plage de Port Homard, sur la Grande Ile de Chausey.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Disparition d'un skipper : son corps retrouvé sur une plage de Chausey
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple