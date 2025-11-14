Granville. Agression d'une octogénaire au couteau : le mis en cause placé sous contrainte en psychiatrie

Une agression à l'arme blanche a eu lieu mercredi 12 novembre en fin de matinée à Granville. La victime, une octogénaire, a reçu 8 coups de couteau dont la majorité à l'abdomen.

Des motifs inexpliqués

Les motifs de l'agression sont pour le moment inexpliqués, indique le procureur de la République de Coutances. Le mis en cause, qui avait été interpellé après avoir été maîtrisé par des passants, reste muet. "Il n'y a, à ce stade, aucun élément en faveur d'un acte terroriste ; aucun élément de radicalisation n'a été mis à jour."

La garde à vue du mis en cause a été levée pour hospitalisation sous contrainte en psychiatrie.