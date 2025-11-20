Granville. Trois personnes interpellées et 400 000€ saisis dans une opération antidrogue

Lundi 17 novembre, trois personnes ont été interpellées par la police à Granville, dans le quartier Saint-Nicolas, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants indiquent nos confrères de La Manche Libre. Les forces de l'ordre ont saisi plusieurs types de drogues, une arme à feu et près de 400 000€. Les suspects ont été placés en garde à vue. Le parquet de Coutances a confirmé les faits.
Un trafic d'ampleur
Le maire, Gilles Ménard, salue "un remarquable travail" des enquêteurs après plusieurs mois d'investigations, soulignant que ce trafic causait d'importantes nuisances dans le quartier.
