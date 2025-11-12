Dieppe. Un plongeur démineur pris d'un malaise au large

Mardi 11 novembre en début d'après-midi, le groupe des plongeurs démineurs (GPD) de la Manche mer du Nord, en opération de déminage au large de Dieppe, a informé le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez qu'un de ses plongeurs avait été victime d'une perte de connaissance.

Pris en charge par l'infirmier

La victime a été prise en charge par l'infirmier du GPD présent sur place et transbordée sur le Goury, navire de garde du parc éolien de Dieppe Le Tréport. Le militaire a finalement été embarqué à bord de l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité Civile, puis évacué vers l'hôpital de Lille.