Près de Cherbourg. Un jeune homme de 18 ans isolé sur des rochers au large

Un jeune homme de 18 ans est parti nager à Urville, près de Cherbourg, mercredi 11 septembre dans l'après-midi. Au large de la plage, il s'est retrouvé en difficulté et a réussi à grimper sur des rochers. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage a mobilisé l'hélicoptère H160 de la Marine nationale pour préciser sa localisation et c'est ensuite le canot "Raz de bannes 3" de la station SNSM d'Urville qui est allé le récupérer, avec l'aide d'un nageur de bord. Une fois déposée à terre, la victime a été prise en charge par les pompiers. Le jeune homme était en légère hypothermie.