Fleury-sur-Orne. Un homme de 81 ans mort dans un accident de la route

Samedi 9 août, peu avant 22 h, les pompiers du Calvados sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant un seul véhicule. L'accident a eu lieu à Fleury-sur-Orne, près de Caen, au niveau du rond-point de la départementale 562A. Le conducteur de la voiture, un homme de 81 ans, est décédé. Le décès a été confirmé par le médecin du SMUR de Caen.