En ce moment These Walls (feat. Pierre de Maere) DUA LIPA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Fleury-sur-Orne. Un homme de 81 ans mort dans un accident de la route

Sécurité. Un homme de 81 ans est mort dans un accident de la route samedi 9 août dans la nuit.

Publié le 10/08/2025 à 18h29 - Par Thibault Lecoq
Fleury-sur-Orne. Un homme de 81 ans mort dans un accident de la route
Un homme de 81 ans est mort au volant de sa voiture, samedi 9 août dans la soirée.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Samedi 9 août, peu avant 22 h, les pompiers du Calvados sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant un seul véhicule. L'accident a eu lieu à Fleury-sur-Orne, près de Caen, au niveau du rond-point de la départementale 562A. Le conducteur de la voiture, un homme de 81 ans, est décédé. Le décès a été confirmé par le médecin du SMUR de Caen.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Fleury-sur-Orne. Un homme de 81 ans mort dans un accident de la route
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple