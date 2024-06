Près de Caen. Un motard de 43 ans meurt dans un accident de la route

Un motard âgé de 43 ans est mort, samedi 15 juin en fin de matinée, peu avant 11h30, dans un accident de la route. Le drame a eu lieu à Fleury-sur-Orne dans le Calvados près de Caen. Il y a eu un choc avec une voiture tractant une caravane. Dans la voiture, un adolescent âgé de 13 ans a été légèrement blessé et surtout choqué. Il a été emmené au CHU de Caen. Le conducteur de la voiture âgé de 49 ans et son autre passagère âgée de 47 ans sont indemnes et ont été laissés sur place. Cet accident a mobilisé 22 sapeurs-pompiers. La circulation sur la route départementale 562 a été momentanément coupée avant d'être rétablie par la police.