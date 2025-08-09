En ce moment ROYAL LORDE
Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir dans le Pays de Bray

Loisir. A l'est de la Seine-Maritime, les lieux où se réfugier quand le soleil tape fort ne manquent pas.

Publié le 09/08/2025 à 12h00 - Par Maëlys Blondel
La vallée de la Saâne, refuge de hérons, grande aigrette, pygargue à queue blanche et poissons migrateurs, invite à une balade à la fois sauvage et engagée. - Aurore Pélerin

Trouver un coin d'ombre peut parfois relever du défi dans certaines villes, mais le territoire du Pays de Bray se distingue par ses nombreux lieux naturels ombragés et frais.

Nature ou piscine ?

Parmi les lieux prisés des amateurs de nature, la forêt d'Eawy devient un véritable havre de fraîcheur lors des pics de chaleur. S'étendant sur près de 6 550 hectares, ce sous-bois dense préserve une fraîcheur naturelle grâce à l'humidité retenue par l'argile à silex, même en plein été. On y trouve de véritables cathédrales de hêtres, typiques de la région normande. Toujours dans le registre des spots naturels, la vallée de la Saâne, composée de prairies humides, roselières et mares, est refuge pour la faune des environs.

Les amateurs de centres aquatiques seront ravis chez Aqua Bray à Neufchâtel-en-Bray. Avec ses bassins pour nageurs expérimentés, ses bassins d'apprentissage et ses espaces dédiés aux enfants, chacun peut profiter de la fraîcheur selon ses préférences.

Aqua‑Bray accueille toute l'année les baigneurs de Neufchâtel‑en‑Bray et des environs. - Piscine Aqua Bray

Le centre aquatique se situe à Neufchâtel‑en‑Bray, route de Londinières.Toboggans, pool party… Il propose des activités pendant l'été.

Le centre aquatique Aqua‑Bray, à Neufchâtel‑en‑Bray, combine bassins couverts, pataugeoire, toboggan, jardin aquatique extérieur et espace balnéo avec hammam et sauna. Pendant l'été, une structure gonflable anime les bassins chaque après-midi de 14h30 à 16h30.

La vallée de la Saâne est le creuset d'un petit fleuve côtier normand. Il se jette entre Quiberville-sur-Mer et Sainte-Marguerite-sur-Mer, dans la Manche.

La vallée de la Saâne, avec ses prairies humides, marais et coteaux boisés, est l'endroit idéal pour se rafraîchir, à pied ou à vélo. Des espèces rares et protégées, notamment d'oiseaux, y ont été observées telles que le pygargue à queue blanche, rapace peu commun.

La chapelle Saint-Etienne de Rosay est aussi à découvrir. - Office de Tourisme Bray-Eawy

Cette vaste hêtraie domaniale s'étend sur environ 6 900 hectares. Sous la chaleur estivale, c'est un refuge idéal.

La forêt d'Eawy s'étend sur Saint-Saëns, Rosay, Freulleville, Ventes-Saint-Rémy, et Dampierre-Saint-Nicolas. On peut y découvrir le Val Ygot, une base de lancement des anciens missiles V1, un gouffre appelé Puit Merveilleux ou encore le Carcahoux, une reconstitution de hutte de bûcheron.

