Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir dans le Pays de Bray

Trouver un coin d'ombre peut parfois relever du défi dans certaines villes, mais le territoire du Pays de Bray se distingue par ses nombreux lieux naturels ombragés et frais.

Nature ou piscine ?

Parmi les lieux prisés des amateurs de nature, la forêt d'Eawy devient un véritable havre de fraîcheur lors des pics de chaleur. S'étendant sur près de 6 550 hectares, ce sous-bois dense préserve une fraîcheur naturelle grâce à l'humidité retenue par l'argile à silex, même en plein été. On y trouve de véritables cathédrales de hêtres, typiques de la région normande. Toujours dans le registre des spots naturels, la vallée de la Saâne, composée de prairies humides, roselières et mares, est refuge pour la faune des environs.

Les amateurs de centres aquatiques seront ravis chez Aqua Bray à Neufchâtel-en-Bray. Avec ses bassins pour nageurs expérimentés, ses bassins d'apprentissage et ses espaces dédiés aux enfants, chacun peut profiter de la fraîcheur selon ses préférences.