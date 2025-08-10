En ce moment Undressed SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Montivilliers. Redécouvrir l'abbaye à travers les sculptures de Cécile Raynal

Loisir. L'exposition "A la Table des Dames", à l'abbaye de Montivilliers, présente une trentaine de sculptures hybrides où femmes et animaux se mêlent. L'occasion de découvrir le cloître rénové, en attendant la réouverture de tous les espaces.

Publié le 10/08/2025 à 16h50 - Par Maëlys Blondel
Montivilliers. Redécouvrir l'abbaye à travers les sculptures de Cécile Raynal
L'exposition A la Table des Dames est à découvrir jusqu'au dimanche 31 août. - Ville de Montivilliers

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans le silence séculaire de l'abbaye de Montivilliers, où vécurent il y a longtemps femmes, sœurs et abbesses, les sculptures de Cécile Raynal prennent vie. Son exposition, intitulée "A la Table des Dames", réunit une trentaine d'œuvres où femmes et animaux se croisent, se confondent, et racontent les récits mystérieux que chacun peut y projeter.

Des espaces rénovés

Une occasion de découvrir certains espaces rénovés de l'abbaye comme le réfectoire gothique du XIIIe siècle, le cloître et ses galeries ainsi que la salle capitulaire du XIe siècle. L'exposition est visible jusqu'au dimanche 31 août.

Pratique. Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Gratuit.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Montivilliers. Redécouvrir l'abbaye à travers les sculptures de Cécile Raynal
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple