Montivilliers. Redécouvrir l'abbaye à travers les sculptures de Cécile Raynal

Dans le silence séculaire de l'abbaye de Montivilliers, où vécurent il y a longtemps femmes, sœurs et abbesses, les sculptures de Cécile Raynal prennent vie. Son exposition, intitulée "A la Table des Dames", réunit une trentaine d'œuvres où femmes et animaux se croisent, se confondent, et racontent les récits mystérieux que chacun peut y projeter.

Des espaces rénovés

Une occasion de découvrir certains espaces rénovés de l'abbaye comme le réfectoire gothique du XIIIe siècle, le cloître et ses galeries ainsi que la salle capitulaire du XIe siècle. L'exposition est visible jusqu'au dimanche 31 août.

Pratique. Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Gratuit.