En ce moment Mauvais Garçon HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Il raconte 50 jours de mer à bord d'un porte-conteneurs en photos

Culture. Dans l'exposition "Face à la mer", à découvrir à la bibliothèque universitaire du Havre, le photographe Grégoire Korganow raconte sa traversée de 50 jours entre la cité océane et l'Australie à bord d'un porte-conteneurs, au plus près des marins et de la machine, dans l'immensité de l'océan.

Publié le 21/10/2025 à 10h28 - Par Célia Caradec
Le Havre. Il raconte 50 jours de mer à bord d'un porte-conteneurs en photos
Grégoire Korganow a passé plus de 50 jours à bord d'un porte-conteneurs, entre Le Havre et l'Australie. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cinquante et un jours, huit ports et plus de 50 000 kilomètres parcourus du port du Havre à celui de Brisbane, en Australie. Cette traversée est celle vécue par le photographe Grégoire Korganow, entre novembre 2023 et janvier 2024, à bord du porte-conteneurs Le Marius. Il raconte ce voyage au long cours à travers une exposition, intitulée "Face à la mer", dans l'écrin monumental de la bibliothèque universitaire du Havre, jusqu'au vendredi 19 décembre.

Un horizon différent tous les jours

Dans la quarantaine de clichés sélectionnés parmi les milliers capturés pendant ces trois mois de voyage, le photographe partage l'immensité de l'océan. "Le Marius m'offrait un point de vue unique sur la mer. L'avantage de ces gros bateaux, c'est que l'on est au milieu de l'océan, en hauteur, très stable, avec une vue dégagée." Chaque jour, Grégoire Korganow se rendait à la passerelle, surplombant le navire pour photographier l'horizon, toujours différent.

Huit ports ont été visités par Le Marius durant la traversée.Huit ports ont été visités par Le Marius durant la traversée. - Célia Caradec

Dans l'exposition, on découvre aussi le portrait de certains membres de l'équipage, supervisé alors par le commandant havrais Enrico Gergaud. Au total, ils ne sont qu'une vingtaine à faire avancer ce mastodonte de 200m de long, qui fait toutefois office de nain dans le monde des porte-conteneurs, avec ses 2 500 boîtes embarquées. Certains acceptent de se dévoiler dans leur cabine de 12m2. "C'est un espace qui les protège, eux qui sont exposés au regard des autres partout sauf dans cette cabine. Je suis entré parfois, je les ai photographiés dans un moment d'intimité qu'ils voulaient bien m'offrir. Je devais toujours le faire avec prudence, avec respect", relate le photographe, qui a lui-même vécu cette promiscuité pendant le voyage. Une aventure humaine, "au cœur du transport de marchandises, au cœur du capitalisme", poursuit Grégoire Korganow. "Des hommes d'Amérique latine, d'Europe de l'Est, embarquent sur un bateau pour accéder à un futur moins fragile, aux dépens d'une vie familiale et personnelle stable".

Grégoire Korganow

Le photographe a aussi voulu exposer cette imposante machine qu'est Le Marius. "Un porte-conteneurs c'est un moteur, de l'huile, de la sueur, de la chaleur, du bruit… Une sorte de feu sacré qu'il faut entretenir dans un mouvement perpétuel", poursuit l'artiste, qui n'est jamais descendu de ce "monstre d'acier", qui a fait escale à Kingston en Jamaïque, dans le canal de Panama, au milieu des atolls de Papeete ou au soleil couchant à New York. Et a parfois navigué dans le gros temps, au point que la caméra de Grégoire Korganow n'aura pas survécu à ce long voyage…

Grégoire Korganow

Pratique. "Face à la mer", exposition de Grégoire Korganow à voir à la bibliothèque universitaire du Havre, 25 rue Philippe Lebon, jusqu'au vendredi 19 décembre. Gratuite et ouverte à tous. Ouverte de 8h30 à 19h du lundi au vendredi, de 10h à 18h le samedi. Fermée les 1er, 10 et 11 novembre. Visite guidée tous les jeudis à 12h30. Rencontre avec le photographe et François Guiziou, chercheur au CNRS et spécialiste des voies maritimes, ce mardi 21 octobre à 18h.

Galerie photos
Huit ports ont été visités par Le Marius durant la traversée. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Il raconte 50 jours de mer à bord d'un porte-conteneurs en photos
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple