Le Havre. Il raconte 50 jours de mer à bord d'un porte-conteneurs en photos

Cinquante et un jours, huit ports et plus de 50 000 kilomètres parcourus du port du Havre à celui de Brisbane, en Australie. Cette traversée est celle vécue par le photographe Grégoire Korganow, entre novembre 2023 et janvier 2024, à bord du porte-conteneurs Le Marius. Il raconte ce voyage au long cours à travers une exposition, intitulée "Face à la mer", dans l'écrin monumental de la bibliothèque universitaire du Havre, jusqu'au vendredi 19 décembre.

Un horizon différent tous les jours

Dans la quarantaine de clichés sélectionnés parmi les milliers capturés pendant ces trois mois de voyage, le photographe partage l'immensité de l'océan. "Le Marius m'offrait un point de vue unique sur la mer. L'avantage de ces gros bateaux, c'est que l'on est au milieu de l'océan, en hauteur, très stable, avec une vue dégagée." Chaque jour, Grégoire Korganow se rendait à la passerelle, surplombant le navire pour photographier l'horizon, toujours différent.

Huit ports ont été visités par Le Marius durant la traversée. - Célia Caradec

Dans l'exposition, on découvre aussi le portrait de certains membres de l'équipage, supervisé alors par le commandant havrais Enrico Gergaud. Au total, ils ne sont qu'une vingtaine à faire avancer ce mastodonte de 200m de long, qui fait toutefois office de nain dans le monde des porte-conteneurs, avec ses 2 500 boîtes embarquées. Certains acceptent de se dévoiler dans leur cabine de 12m2. "C'est un espace qui les protège, eux qui sont exposés au regard des autres partout sauf dans cette cabine. Je suis entré parfois, je les ai photographiés dans un moment d'intimité qu'ils voulaient bien m'offrir. Je devais toujours le faire avec prudence, avec respect", relate le photographe, qui a lui-même vécu cette promiscuité pendant le voyage. Une aventure humaine, "au cœur du transport de marchandises, au cœur du capitalisme", poursuit Grégoire Korganow. "Des hommes d'Amérique latine, d'Europe de l'Est, embarquent sur un bateau pour accéder à un futur moins fragile, aux dépens d'une vie familiale et personnelle stable".

Le photographe a aussi voulu exposer cette imposante machine qu'est Le Marius. "Un porte-conteneurs c'est un moteur, de l'huile, de la sueur, de la chaleur, du bruit… Une sorte de feu sacré qu'il faut entretenir dans un mouvement perpétuel", poursuit l'artiste, qui n'est jamais descendu de ce "monstre d'acier", qui a fait escale à Kingston en Jamaïque, dans le canal de Panama, au milieu des atolls de Papeete ou au soleil couchant à New York. Et a parfois navigué dans le gros temps, au point que la caméra de Grégoire Korganow n'aura pas survécu à ce long voyage…

Pratique. "Face à la mer", exposition de Grégoire Korganow à voir à la bibliothèque universitaire du Havre, 25 rue Philippe Lebon, jusqu'au vendredi 19 décembre. Gratuite et ouverte à tous. Ouverte de 8h30 à 19h du lundi au vendredi, de 10h à 18h le samedi. Fermée les 1er, 10 et 11 novembre. Visite guidée tous les jeudis à 12h30. Rencontre avec le photographe et François Guiziou, chercheur au CNRS et spécialiste des voies maritimes, ce mardi 21 octobre à 18h.