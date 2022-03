Le-Havre. Exposition "Au Féminin" à l'Université du Havre

L'exposition "Au Féminin" est visible à la maison de l'étudiant de l'Université Le Havre Normandie (Seine-Maritime) du 16 janvier au 2 février 2018. Y sont présentées des œuvres mettant en scène le corps de la femme. Trois étudiants (Charlotte Duclos, Marianne Guérin et Demba Ndiaye) de l'Université du Havre en deuxième année de master Tourisme parcours Ingénierie touristique et culturel l'ont organisée, en partenariat avec le service culturel de l'université. Le thème de l'exposition est donc la représentation des femmes. Trois artistes locaux ont été mis en avant avec des supports différents : la photographie, la peinture et le dessin.

• Jade Bailleul (photographe originaire du Havre)



Elle compte une quinzaine d'expositions à son actif. Jade Bailleul a suivi des études de photographies et travaille aujourd'hui en numérique et argentique sur les thèmes de la nature et de la représentation des corps.

• Christel Cherrier (artiste peintre originaire de Normandie - Caen)



Elle pratique une "peinture du sentiment, de l'instinct" et ses portraits féminins aux couleurs vives réveillent les formes.

• Malte (jeune artiste havraise)



Elle est étudiante à l'école d'art de Bruxelles. Sa spécialité : les dessins réalisés au stylo et au crayon ainsi que ses aquarelles. En novembre 2017, elle a réalisé l'exposition "Human Versus Nature" aux Jardins suspendus du Havre.

"Au Féminin" - exposition dans la galerie de la Maison de l'étudiant de l'Université du Havre Normandie – du mardi 16 janvier au vendredi 2 février 2018 - Gratuit.

