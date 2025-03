Le Havre. Polymage Zéro : (re)découvrir les plaisirs de la photo, de l'argentique au numérique

Pour certains, cela ravive de vieux souvenirs, pour d'autres, c'est une découverte totale… Un laboratoire de tirage de photos argentiques a pris place depuis l'automne dernier au Hangar Zéro, lieu d'écologie citoyenne, situé quai de la Saône, au Havre. Une idée de l'association Polymage Zéro, créée par quatre photographes havrais, professionnels ou amateurs éclairés. François Guillotte, Hubert Koch, Laurent Bréard et Olivier Danty-Lafrance cherchaient un lieu de partage pour échanger autour de l'image, de la photographie, qu'elle soit numérique ou argentique. Le Hangar, site collaboratif, s'est révélé l'endroit idéal.

Du smartphone à la chambre photo

Ils y proposent donc des sorties à thèmes, des ateliers techniques autour de la photographie numérique en manuel, en studio (portrait, nature morte…), du logiciel de retouche Lightroom ou encore des ateliers argentiques. "C'est ouvert à tous, pour tout niveau et diverses techniques sont possibles, du téléphone à la chambre photographique, c'est ce qui fait l'originalité de notre association", souligne François Guillotte, président de Polymage. "On apprend tous ensemble, estime Olivier Danty-Lafrance, les sorties permettent d'être en groupe, d'essayer de rendre en image ce que l'on voit à l'œil nu, parfois d'oublier la technique pour jouer sur l'esthétique, etc.".

Olivier Danty-Lafrance Impossible de lire le son.

Le labo argentique peut se louer pour 5€ de l'heure, quand on est déjà formé. Des initiations de 2 heures, pour 20€, sont également proposées. Une façon de redécouvrir la photographie. "L'argentique, c'est du temps, ça se mérite ! Il faut toujours réfléchir au résultat final, jouer avec les ombres, les lumières, c'est un peu plus technique", estime Laurent Bréard, vice-président. De nombreux étudiants viennent se former à cette technique. "Que l'on soit débutant ou expérimenté, l'apparition de l'image sur le papier blanc, c'est l'instant magique ! C'est toujours émouvant… Et on n'est jamais sûr du résultat avant d'allumer la lumière !"

Laurent Bréard Impossible de lire le son.

Le travail des adhérents de Polymage sera exposé au Hangar Zéro, dans le cadre de la prochaine édition du festival Are you experiencing ? qui se déroule au Havre et à Sainte-Adresse du vendredi 28 mars au 3 mai.

Pratique. Retrouvez l'actualité de Polymage Zéro (sorties, ateliers…) sur Facebook. Adhésion annuelle : 10€. Contact par mail à polymage.zero@gmail.com.