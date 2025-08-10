En ce moment Un, Dos, Tres KENDJI
Près de Dieppe. Un voyage au pays des bisons et loups : l'expérience canadienne à Muchedent

Loisir. A Muchedent, le Parc Canadien entraîne les visiteurs sur les traces des bisons, loups et autres espèces nord-américaines.

Publié le 10/08/2025 à 14h30 - Par Maëlys Blondel
Près de Dieppe. Un voyage au pays des bisons et loups : l'expérience canadienne à Muchedent
Les bisons sont de grands mammifères appartenant à la famille des bovidés. Il existe deux espèces principales de bisons : le bison d'Amérique et le bison d'Europe. - Julien Delastre

Installé à Muchedent, en pleine clairière de la forêt d'Eawy, le Parc Canadien - également appelé Rêve de Bisons - abrite le plus grand élevage de bisons américains d'Europe, avec environ 200 à 250 individus évoluant en semi-liberté. 

A pied ou en camion

A leurs côtés vivent aussi plus d'une trentaine de loups (gris, noirs, blancs), répartis en plusieurs meutes dans des enclos naturels de 19 hectares. Le parc accueille aussi des cervidés : cerfs, biches et daims, partageant certaines clairières avec les bisons.

Pour découvrir le parc et ses spécimens à poils, deux formules de visites guidées sont proposées. A pied, une marche de 1h15 à 1h30 en plein bois permet d'approcher les meutes de loups, guidés par un animateur. En camion militaire américain, on traverse le terrain où se trouvent les troupeaux de bisons et de cervidés pendant 1h15 à 1h30, le guide distillant anecdotes et explications naturalistes. 

Le Parc Canadien est affilié au registre SING, ce qui permet des échanges d'animaux entre parcs, notamment de ses loups : "Certains de nos loups sont partis en Espagne, Allemagne et Autriche", précise Maxime Denis, l'un des responsables de ce parc familial. Les visites sont pédagogiques, les guides expliquant les comportements et l'alimentation des animaux. "Les visiteurs attendent souvent avec impatience le nourrissage des animaux, effectué par leur soigneur."

Une descente de la Varenne en canoë

Une mini-ferme, des hébergements en tipi et une descente de la Varenne en canoë (réservation obligatoire) sont aussi proposés par le parc, sans oublier un restaurant pour y déguster de la viande de bison.

En pratique

Toutes les infos pratiques sur les visites et leurs tarifs, la restauration et les formules groupes au parc.

Les tarifs

La visite du parc des bisons, à bord d'un camion militaire, coûte 16€ pour les adultes et enfants à partir de 10 ans, 9€ pour les plus petits. La balade pédestre au cœur des meutes de loups est proposée à 13€ pour les plus de 10 ans et 9€ pour les plus petits. Dans les deux cas, c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Une formule combinée permet de découvrir les deux parcs en une demi-journée : 24€ pour les plus de 10 ans, 16€ pour les jeunes enfants. 

Les horaires

L'été, les départs des visites s'échelonnent entre 9h et 16h. Les horaires précis sont à retrouver sur parccanadien.com. Pas de réservation pour les loups et les bisons, se présenter 30 minutes avant chaque visite.

Au menu : du bison !

Le parc comprend un restaurant traditionnel canadien pour déguster de la viande de bison ou de cervidé. Un nouvel espace ouvert cette année, La Toundra, propose des plats, sandwichs et salades à consommer en fin de parcours loups, face à la mini-ferme.

