Près de Dieppe. Un voyage au pays des bisons et loups : l'expérience canadienne à Muchedent

Installé à Muchedent, en pleine clairière de la forêt d'Eawy, le Parc Canadien - également appelé Rêve de Bisons - abrite le plus grand élevage de bisons américains d'Europe, avec environ 200 à 250 individus évoluant en semi-liberté.

A pied ou en camion

A leurs côtés vivent aussi plus d'une trentaine de loups (gris, noirs, blancs), répartis en plusieurs meutes dans des enclos naturels de 19 hectares. Le parc accueille aussi des cervidés : cerfs, biches et daims, partageant certaines clairières avec les bisons.

Pour découvrir le parc et ses spécimens à poils, deux formules de visites guidées sont proposées. A pied, une marche de 1h15 à 1h30 en plein bois permet d'approcher les meutes de loups, guidés par un animateur. En camion militaire américain, on traverse le terrain où se trouvent les troupeaux de bisons et de cervidés pendant 1h15 à 1h30, le guide distillant anecdotes et explications naturalistes.

Le Parc Canadien est affilié au registre SING, ce qui permet des échanges d'animaux entre parcs, notamment de ses loups : "Certains de nos loups sont partis en Espagne, Allemagne et Autriche", précise Maxime Denis, l'un des responsables de ce parc familial. Les visites sont pédagogiques, les guides expliquant les comportements et l'alimentation des animaux. "Les visiteurs attendent souvent avec impatience le nourrissage des animaux, effectué par leur soigneur."

Une descente de la Varenne en canoë

Une mini-ferme, des hébergements en tipi et une descente de la Varenne en canoë (réservation obligatoire) sont aussi proposés par le parc, sans oublier un restaurant pour y déguster de la viande de bison.