Seine-Maritime. Alerte nostalgie : la souris Diddl est de retour… et elle cartonne !

Economie. La souris Diddl, star des cours de récré dans les années 1990-2000, fait son retour dans les boutiques de jeux, papeterie et décoration, en ce mois d'octobre. La Seine-Maritime compte une trentaine de revendeurs, dont quelques boutiques indépendantes chez qui l'effet nostalgie fonctionne à merveille.

Publié le 15/10/2025 à 08h41 - Par Célia Caradec
Au Havre, Léopoldine est la seule boutique indépendante à proposer du Diddl, pour le moment. - Célia Caradec

Il y avait Diddl la souris, sa copine Diddlina, Pimboli l'ourson… Ces personnages, imaginés par le dessinateur allemand Thomas Goletz, ont cartonné dans les cours de récré de la fin des années 90 au début des années 2000. On s'y échangeait notamment les "feuilles Diddl", du papier à lettres illustré, coloré et parfois parfumé. Vingt-cinq ans plus tard, la souris fait son retour, grâce à la PME lyonnaise Kontiki, qui assure leur distribution en France. En Seine-Maritime, une trentaine de revendeurs proposent cette nouvelle collection, baptisée "Diddl is back". Outre les grands réseaux de produits culturels ou de jouets (Fnac, Cultura, Bureau Vallée, King Jouet…), quelques boutiques indépendantes ont aussi misé sur… la nostalgie !

La petite souris des années 2000, Diddl, est de retour !La petite souris des années 2000, Diddl, est de retour ! - Célia Caradec

Des trentenaires… mais pas seulement

"C'est vraiment le mot qui résume le mieux ce retour", sourit Mélanie Lecoq, à la tête de la boutique P'tits Bézots, à Yvetot, qui vend ces produits depuis jeudi 9 octobre. "On voit bien sûr des trentenaires, qui ont connu Diddl à l'école ou au collège, et qui espèrent transmettre le virus à leurs enfants… Mais aussi des jeunes d'une vingtaine d'années, ce qui m'a beaucoup étonnée", poursuit la commerçante, qui souligne que la marque a été très offensive sur les réseaux sociaux.

Mélanie Lecoq - P'tits Bézots à Yvetot

Le constat est exactement le même chez Léopoldine, au Havre, où une file d'attente s'est même formée, samedi 11 octobre, avant l'ouverture. "Le produit phare, c'est vraiment le bloc parfumé. J'ai ouvert à 10h, cinq minutes plus tard je n'en avais plus !", constate Adeline Vendet, la gérante. A l'annonce de ce come-back lors d'un salon professionnel, la commerçante de 32 ans s'est positionnée. "C'est toute mon enfance ! Je pense qu'il fallait être dans les premiers pour être certain d'avoir la marque. Mais il a fallu passer commande dès janvier, sans savoir s'il y aurait le même effet qu'il y a 25 ans ou si c'était complètement dépassé."

Les premières annonces postées sur ses réseaux sociaux l'ont rassurée : "Le mois précédant la vente, je recevais une dizaine de coups de téléphone et une vingtaine de messages par jour." Si la moitié du stock est déjà vendue dans la boutique havraise, il reste encore stylos, carnets secrets (avec cadenas, évidemment), trousses, sacs à dos… En attendant une livraison prochaine de peluches, début décembre.

Adeline Vendet - Léopoldine au Havre

A Yvetot, Diddl attire au-delà des frontières communales. "Cela fait déplacer des clients qui ne seraient peut-être pas venus dans ma boutique sinon, c'est une autre porte d'entrée", se réjouit Mélanie Lecoq, qui avait commandé un large stock et ne recevra les peluches que début novembre. La commerçante se laisse quelques jours avant de passer commande pour la prochaine collection, prévue pour juin, et "encore mieux !", assure cette fan de toujours.

Pratique. Léopoldine, 137 rue de Paris, au Havre (fermeture exceptionnelle ce mercredi 15 octobre). P'tits Bézots et Cie, 44 rue du Calvaire à Yvetot. Tous les revendeurs de Diddl sont à retrouver, ville par ville, sur diddlfrance.fr.

La petite souris des années 2000, Diddl, est de retour ! - Célia Caradec

