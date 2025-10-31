Yvetot. Après plus de trois ans de fermeture, la D6015 rouvre enfin !

Enfin ! La route départementale 6015, qui traverse la ville d'Yvetot, a rouvert à la circulation vendredi 31 octobre, dès midi. Cet axe structurant, qui relie Le Havre à Rouen, était fermé à hauteur du carrefour de la Vieille Auberge depuis un affaissement sur un terrain attenant à la chaussée, survenu en avril 2022.

Les travaux lancés l'été dernier

Les travaux de consolidation de la chaussée, menés par le Département de Seine-Maritime, n'avaient pu commencer qu'en août dernier, une fois la destruction de tous les bâtiments, dont l'ancienne brasserie La Vieille Auberge, réalisée. Une démolition considérablement retardée par des expertises réclamées par les assureurs.

L'hiver dernier, les commerçants d'Yvetot s'étaient rassemblés pour dénoncer les conséquences importantes de la fermeture de cet axe sur la fréquentation des boutiques. Cette fois elle rouvre, trois ans et demi après sa fermeture.