Yvetot. Après plus de trois ans de fermeture, la D6015 rouvre enfin !

Mobilité. Fermée depuis avril 2022 en raison d'un affaissement de chaussée à hauteur du carrefour de la Vieille Auberge, la RD6015 est rouverte à la circulation depuis ce vendredi 31 octobre, à 12h. Un soulagement pour les riverains et les commerçants.

Publié le 31/10/2025 à 13h58 - Par Célia Caradec
La RD6015 était fermée depuis plus de trois ans, à Yvetot. - Célia Caradec

Enfin ! La route départementale 6015, qui traverse la ville d'Yvetot, a rouvert à la circulation vendredi 31 octobre, dès midi. Cet axe structurant, qui relie Le Havre à Rouen, était fermé à hauteur du carrefour de la Vieille Auberge depuis un affaissement sur un terrain attenant à la chaussée, survenu en avril 2022.

Les travaux lancés l'été dernier

Les travaux de consolidation de la chaussée, menés par le Département de Seine-Maritime, n'avaient pu commencer qu'en août dernier, une fois la destruction de tous les bâtiments, dont l'ancienne brasserie La Vieille Auberge, réalisée. Une démolition considérablement retardée par des expertises réclamées par les assureurs.

L'hiver dernier, les commerçants d'Yvetot s'étaient rassemblés pour dénoncer les conséquences importantes de la fermeture de cet axe sur la fréquentation des boutiques. Cette fois elle rouvre, trois ans et demi après sa fermeture.

