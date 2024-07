[Cartes] Seine-Maritime. Où et quand voir la flamme olympique ? On récapitule !

Elle est passée au second plan face à l'actualité politique très dense, mais la flamme olympique est bien de retour en Normandie, vendredi 5 juillet. Cette étape 49 du relais de la flamme traverse la Seine-Maritime, avant le département de l'Eure, samedi 6 juillet. Un passage par des grands centres urbains mais aussi par trois sites emblématiques.

• Lire aussi : Stars, athlètes, bénévoles, anonymes… Qui portera la flamme olympique en Seine-Maritime ?

Rouen, de 8h19 à 9h38

A Rouen, il faudra être matinal : départ de la première relayeuse à 8h19 de l'hôtel du département. Après une boucle rive gauche, la traversée du pont Boieldieu, direction la rue du Gros Horloge, la place de la cathédrale avant de terminer sur le parvis de l'hôtel de ville, à 9h38. Retrouvez plus de détails ici.

Le parcours à Rouen.

Jumièges, de 10h24 à 10h44

Direction ensuite Jumièges et sa splendide abbaye, "plus belle ruine de France", selon Victor Hugo. Quatre relayeurs se succéderont à partir de 10h24 (départ de la mairie) pour un parcours d'une vingtaine de minutes. Retrouvez plus de détails ici.

Le parcours à Jumièges.

Dieppe de 11h31 à 12h30

Dieppe prend le relais à la mi-journée, avec un premier relayeur à 11h31, avenue Gambetta. Passage ensuite par le front de mer (boulevard Foch), le quai Henri IV, le quai Duquesne, le boulevard de Gaulle pour arriver, en musique, sur le parvis de l'hôtel de ville, vers 12h30. Retrouvez plus de détails ici.

Le parcours à Dieppe.

Mirville, de 12h54 à 13h24

Etape suivante à Mirville, là où le fondateur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin, passa une partie de sa jeunesse. Trois éclaireurs se relaieront de la route de la gare (départ 12h54) jusqu'au château où l'arrière-petit-neveu du baron aura l'honneur de porter la flamme. Retrouvez plus de détails ici.

Le parcours à Mirville.

Yvetot, de 15h16 à 15h54

L'après-midi, Yvetot prend le relais à 15h16 avec un départ depuis le collège Albert Camus. La flamme passe ensuite dans le quartier Rétimare, le long de la départementale 6015 avant de rejoindre le centre-ville avec une boucle autour de la place des Belges, le Mail, et une arrivée à 15h54, place de la mairie. Retrouvez plus de détails ici.

Le parcours à Yvetot.

Etretat, de 16h14 à 16h34

A Etretat, le judoka David Douillet s'emparera de la flamme à 16h14, pour descendre la falaise d'Aval, avant de rejoindre le Perrey puis la place de Gaulle. Retrouvez plus de détails ici.

Le parcours à Etretat.

Le Havre, de 17h41 à 19h30

Le final débutera au Havre à partir de 17h41 : le départ sera donné square Erignac, sur le boulevard de Strasbourg, avant de cheminer place de l'hôtel de ville, avenue Foch, de passer la porte océane. La flamme cheminera ensuite boulevard Clémenceau avant de passer devant le Muma, l'église St-Joseph, le Volcan, de longer les bassins et de remonter la rue de Paris. L'embrasement du chaudron se fera esplanade Mandela. Retrouvez plus de détails ici.

Le parcours au Havre.