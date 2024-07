Paris 2024. Jour de fête pour le passage de la flamme à Rouen et Jumièges

Elle rêve de Jeux olympiques depuis toute petite. Ce ne sera pas encore pour Paris 2024. Mais Elise Russis, jeune perchiste de 20 ans, licenciée au Stade sottevillais, portera déjà la flamme sur quelques mètres, sur ses terres rouennaises, vendredi 5 juillet dans la matinée. "C'est vraiment une belle symbolique. Commencer par porter la flamme est une belle étape, avant, j'espère, de participer aux jeux", explique-t-elle. Peut-être l'espoir française de la discipline pensera-t-elle déjà à Los Angeles 2028 à ce moment-là. Elle entend en tout cas "profiter de chaque seconde, vivre l'instant à fond." Comme elle, plusieurs dizaines de personnes vont avoir le privilège de porter la flamme lors de son parcours seinomarin. Dans l'agglomération de Rouen, après un défilé tôt le matin entre l'hôtel du Département et l'hôtel de ville, la torche prendra la direction de Jumièges et passera dans les ruines de la célèbre abbaye, un site du département de Seine-Maritime.

Jumièges transformée

"Le parcours est magnifique, part de la mairie et fait le tour de l'abbaye pour passer au centre. Au niveau visuel, ça va être très beau et on annonce beaucoup de monde", explique Eric Pourrias, chargé de mission événementiel au Département et responsable du site de Jumièges pour le parcours de la flamme. Le travail a commencé pour lui avant Noël. "C'est hors norme", indique-t-il. Des milliers de personnes sont attendues avec déjà plus de 600 enfants des écoles et collèges alentour. Un village d'activités va s'installer dans le parc avec le concours des clubs locaux : handisport, tennis, taekwondo, escrime, badminton sont notamment au programme. "C'est pour promouvoir le sport mais surtout pour rester ensemble après le passage de la flamme et partager un moment festif."