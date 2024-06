Le Havre. La ville aux couleurs de la flamme olympique

Et si on se glissait dans la peau des athlètes des jeux olympiques de Paris 2024 ? C'est possible, au Havre, où un podium a été installé autour des jardins de l'hôtel de ville. Un élément de décor qui rappelle la venue imminente de la flamme olympique, qui arrivera le vendredi 5 juillet dans la cité océane. Un spot idéal pour les selfies.

Flamme et anneaux

Une flamme géante a également pris place au même endroit, garnie d'accessoires rappelant les sports olympiques, de la boxe au skateboard en passant par le volley-ball ou la natation.

La ville est pavoisée dans les rues où passera le relais de la flamme.

Du côté du quai de Southampton, où aura lieu l'allumage du chaudron, ce sont les cinq anneaux olympiques qui ont pris place.

La ville a également pavoisé les rues par lesquelles passera le relais de la flamme. Une rame du tramway a par ailleurs pris les couleurs de la flamme olympique. Elle sera en circulation jusqu'au dimanche 8 juillet.

Le tramway aux couleurs de la flamme circule depuis quelques jours déjà… Et on ne peut pas le rater ! - Philippe Bréard