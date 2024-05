Le Havre. Horaires, parcours, animations… Le passage de la flamme olympique se précise

Cette fois ça y est : on en sait un peu plus sur le parcours de la flamme olympique en Seine-Maritime, le vendredi 5 juillet. Le convoi principal partira de Rouen à 8h30, il arrivera à Dieppe à 11h31, Yvetot à 15h16 avant de rejoindre Le Havre, ville étape, pour un relais officiel à partir de 17h41. Un convoi secondaire passera par Jumièges, le château de Mirville et Etretat.

Une parade ouverte à tous

Au Havre, les festivités débuteront à 14h avec une parade festive de 3km entre l'hôtel de ville et le quai de Southampton, ponctuée de danses, fanfares, cirque… Tout le monde peut s'inscrire. Au moins 5 000 participants sont attendus, des licenciés et bénévoles de clubs sportifs mais aussi des particuliers, appelés à revêtir une tenue de sport.

Pendant tout l'après-midi, quatre villages sportifs seront animés par les clubs havrais avec des démonstrations et initiations à une quarantaine de disciplines. Le public pourra rencontrer les champions d'hier et de demain.

Le parcours de la parade festive à laquelle chacun peut s'inscrire gratuitement.

7km de parcours officiel

A 17h41, le coup d'envoi du relais de la flamme sera donné officiellement. Ils seront trente-cinq éclaireurs à la porter sur 200m chacun, soit un parcours de 7km qui valorise le patrimoine du Havre classé à l'Unesco. Le départ sera donné square Erignac, sur le boulevard de Strasbourg, avant un passage à l'hôtel de ville, sur l'avenue Foch, la porte océane, le boulevard Clémenceau, le MuMa, l'église St Joseph, le Volcan, les bassins puis dans la rue de Paris.

Parmi les porteurs que l'on verra au Havre, citons le nageur Hugues Dubosc, triple médaillé olympique, le skipper Charlie Dalin, le boxeur Alfousseynou Kamara, champion du monde de savate boxe française, mais aussi Olivia Detivelle, référente supporters du HAC Foot, le docker Sébastien Dumetz, président du Racing Club du Port du Havre ou encore Léa Got, cofondatrice de l'entreprise Hipli.

Le parcours du relais de la flamme au Havre.

Qui embrasera le chaudron ?

Une inconnue demeure : qui embrasera le chaudron, à 19h30, au niveau de l'esplanade Mandela (quai de Southampton), à l'image de Jul à Marseille ? L'identité du dernier relayeur devrait être tenue secrète jusqu'au bout par le Comité d'organisation des Jeux olympiques, mais la Ville et le Département aimeraient qu'il s'agisse d'un athlète normand. Vingt-quatre porte-drapeaux formeront une haie d'honneur pour ce dernier relayeur. Parmi eux : les basketteurs du STB Valentin Bigote et Jasmine Mamouni, le patineur spécialiste du short track Sébastien Lepape ou encore le footballeur Anthony Le Tallec.