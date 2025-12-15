Près de Lisieux. Feu maîtrisé dans un appartement

Plus de peur que de mal. Un feu d'appartement a été signalé, en début d'après-midi lundi 15 décembre, à Orbec près de Lisieux. Les faits se sont déroulés dans un immeuble de deux étages comportant des combles, rue des Canadiens. L'intervention rapide des pompiers a pu limiter les dégâts sur les autres logements.

Un incident sans gravité

Au total, 34 sapeurs-pompiers des centres de secours d'Orbec, Livarot, Lisieux, Ifs, Bernay et Montreuil étaient mobilisés, peu avant 14h. L'incendie qui s'est propagé à partir du premier étage de l'immeuble a été maîtrisé, empêchant les flammes d'endommager les logements proches.

Une femme de 27 ans a, selon les secours, "légèrement inhalé des fumées" lors de l'incendie. Après une prise en charge, elle n'a pas été transportée dans un centre médical.