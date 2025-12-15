En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Rouen. Une nouvelle plaque commémorative près de la rue Cauchoise

Patrimoine. Une nouvelle plaque commémorative en hommage aux béguines a été installée non loin de la rue Cauchoise par la Ville de Rouen.

Publié le 15/12/2025 à 16h00 - Par Margaux Fresnais
La rue des Béguines se situe au croisement de la rue Cauchoise à Rouen.

La Ville de Rouen a installé une plaque commémorative en hommage aux béguines dans la rue du même nom, au croisement de la rue Cauchoise.

Les béguines étaient durant le Moyen-Age une communauté de femmes veuves ou célibataires, nobles ou roturières implantées à Rouen. Elles avaient décidé de leur plein gré de vivre ensemble dans un béguinage, partageant leur quotidien entre travail, prière et solidarité. Située à l'angle de la rue des Béguines et de la rue Cauchoise, cette plaque s'inscrit dans le cadre des "Débats des Mémoires rouennaises" pour visibiliser les femmes dans l'espace public. Elle s'ajoute à une série d'hommages rendus depuis 2020 à des femmes rouennaises inspirantes.

