En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Cheminots en grève : l'exploitation de "l'étoile de Caen" cédée à la RATP

Mobilité. Ce lundi 15 décembre, les cheminots issus de toute la Normandie ont manifesté devant le siège de Caen la Mer pour protester contre la cession des trains de "l'étoile de Caen" à la RATP.

Publié le 15/12/2025 à 15h32
Caen. Cheminots en grève : l'exploitation de "l'étoile de Caen" cédée à la RATP
Plusieurs centaines de cheminots rassemblés devant le siège de Caen la mer.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Plusieurs centaines de cheminots se sont rassemblés lundi 15 décembre devant le siège de Caen la Mer pour protester contre la décision de la Région Normandie d'adopter le contrat de cession de l'"étoile de Caen" à la RATP, voté le jour même en assemblée plénière. Cette annonce a suscité une vive réaction des agents de la SNCF.

Parmi les manifestants, les inquiétudes sont nombreuses. Jérôme Laruns, responsable des conducteurs de train, redoute une remise en cause des acquis sociaux : "A la SNCF, nous avons des accords sur l'organisation du travail et des négociations en place. Avec un nouveau gestionnaire, c'est une page blanche." Il rejoint aussi la forte incompréhension des chefs de bord et agents de terrain face à cette ouverture à la concurrence, malgré l'amélioration de la régularité et une présence renforcée. Les syndicats s'inquiètent également pour les usagers. Fabien Lucas, secrétaire général de la CGT du Conseil régional, alerte sur l'avenir des tarifs : "Rien ne garantit que le prix du billet ne va pas augmenter à l'avenir." Face aux critiques, le président de la Région Normandie, Hervé Morin, défend ce choix. Selon lui, l'appel à la concurrence permettra "d'augmenter l'offre ferroviaire pour moins cher et de manière colossale". Il assure que les droits des cheminots seront conservés et que les tarifs resteront fixés par la Région, la RATP proposant davantage de trains aux mêmes conditions.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux Raismes (59590) 998€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Cheminots en grève : l'exploitation de "l'étoile de Caen" cédée à la RATP
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple