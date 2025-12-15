En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Eure. Un quinquagénaire a disparu depuis plusieurs jours, un appel à témoins est lancé

Sécurité. Un homme de 58 ans n'a plus donné de nouvelles depuis mercredi 10 décembre. La gendarmerie de Gaillon lance un appel à témoins.

Publié le 15/12/2025 à 14h00 - Par Gilles Anthoine
Un appel à témoins est lancé pour retrouver un quinquagénaire disparu près de Gaillon. - Gendarmerie Eure

La gendarmerie de l'Eure lance un appel à témoins. Christophe Baille, 58 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il a quitté son domicile de Gaillon mercredi 10 décembre.

L'homme mesure 1,80 mètre et pèse 80kg. Il a les cheveux poivre et sel et porte des lunettes marron. Au moment de sa disparition, il portait un jogging noir et une polaire sans manches grise.

Toute personne pensant pouvoir faire avancer les recherches peut contacter la gendarmerie de Gaillon au 02 32 53 00 17.

