Eure. Un quinquagénaire a disparu depuis plusieurs jours, un appel à témoins est lancé

La gendarmerie de l'Eure lance un appel à témoins. Christophe Baille, 58 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il a quitté son domicile de Gaillon mercredi 10 décembre.

Contacter la gendarmerie de Gaillon

L'homme mesure 1,80 mètre et pèse 80kg. Il a les cheveux poivre et sel et porte des lunettes marron. Au moment de sa disparition, il portait un jogging noir et une polaire sans manches grise.

Toute personne pensant pouvoir faire avancer les recherches peut contacter la gendarmerie de Gaillon au 02 32 53 00 17.