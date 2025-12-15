Football. Quel bilan pour le FC Rouen et Quevilly Rouen Métropole avant la trêve hivernale ?

En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Sport. A l'approche de la trêve hivernale, les coachs du FCR et de QRM dressent un premier bilan et évoquent leurs ambitions.

Publié le 15/12/2025 à 15h00
C'est bientôt la trêve hivernale en football. Régis Brouard, coach du FCR, et Fabien Valéri, coach du QRM, dressent un premier bilan de la saison.

La trêve hivernale approche en football. L'occasion de dresser un premier bilan : le FC Rouen occupe actuellement la 1re place du championnat de National, tandis que Quevilly Rouen Métropole est à la 16e place. L'une des dernières rencontres importantes de la saison, c'était le derby entre le FCR et QRM au stade Diochon vendredi 12 décembre. Les Rouennais ont gagné 1 à 0.

"Je suis très lucide sur la qualité de nos matchs"

Au cours de ce début de saison de championnat de National, le FCR a longtemps été à la tête du classement excepté lorsque Dijon, à égalité de points, lui est passé juste devant. Grâce à sa dernière victoire face à QRM, le club est de nouveau 1er du classement. "Je suis très lucide sur la qualité de nos matchs", indique Régis Brouard, le coach du FCR. "Il y a eu de bonnes choses. Parfois on a eu de la réussite, parfois on n'en a pas eu", poursuit le coach. "Si on prend l'exemple du match à Aubagne [le 5 décembre dernier (1-1) N.D.L.R.] par exemple, je pense qu'on mérite de le gagner, après ça, ce sont les aléas d'une saison", ajoute-t-il sans trop s'étendre. "Il y aura des ambitions sur la deuxième partie. Pour aller chercher la montée, on sait à quel niveau on doit se trouver", annonce-t-il. Le capitaine du FCR Clément Bassin dresse aussi un premier bilan positif. "On a créé une cohésion et aujourd'hui c'est marqué par les résultats qu'on a", assure-t-il. En début de saison, "il a fallu prendre nos marques avec l'effectif qui avait pas mal changé, ajoute le joueur. On a réussi à enchaîner les victoires et ça nous a amenés là où on est aujourd'hui", complète le capitaine. "Ça vient récompenser le travail d'un collectif et d'un staff depuis fin juin. On travaille fort et on ne lâchera pas." Selon Clément Bassin, le premier objectif était de bien terminer la saison 2025. "On aura le temps de reposer les bases dès 2026 à la reprise." Et le calendrier sera chargé : une rencontre face à Versailles le 16 janvier, puis face à Dijon le 23 janvier, notamment.

"Ce n'est pas suffisant"

Du côté de QRM, ce qui compte aujourd'hui c'est de marquer des points même si au vu de son classement (16e), il est désormais relégable. Le club a essuyé cinq défaites d'affilée. "A chaque fois, il nous a manqué des choses. Le foot c'est l'efficacité et pour l'instant ce n'est pas suffisant", confie Fabien Valéri, coach du QRM. "Il faut qu'on gagne en maturité, qu'on progresse vite. Et peut-être aussi qu'au Mercato, il faut qu'on renforce l'effectif", renchérit le coach. "On a du mal à prendre de l'air."L'objectif pour 2026 ? Gagner le maximum de matchs.

