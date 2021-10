Football (National 1/Nationale 2). Les premiers mouvements à QRM et au FC Rouen 

Plus de deux mois déjà que le football s'est figé, les amoureux du ballon rond devront patienter jusqu'à fin août encore. Si le championnat s'est arrêté, le mercato quant à lui est bien actif. Après sept saisons, QRM voit partir son entraîneur. Manu Da Costa file à Lyon-Duchère, "J'ai fait sept ans à QRM. C'est une longévité exceptionnelle, surtout de nos jours. Jamais je n'aurais pensé rester aussi longtemps (...) mais tout était réuni à QRM !" Les Quevillais voient également partir Prince Mendy et Gaëtan Laura.

Au FC Rouen, Kader N'Chobi s'en va après deux saisons. Anthony Rogie, Théo Gabé, Archi Fataki, Louckmane Ouedraogo, Kévin Sainte-Luce et Alexandre Vincent quittent également le club. Les Diables Rouges enregistrent deux nouvelles arrivées avec Jeffrey Baltus, le gardien de l'US Granville ainsi que Saidou Sam, milieu de terrain en provenance d'Évreux FC, "la rencontre avec David Giguel a été décisive pour moi, j'ai beaucoup aimé son discours et sa vision des choses". En attendant d'autres arrivées.