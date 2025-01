Football. Coupe de France : QRM va viser l'exploit en 16e face à Angers

Va-t-on revivre les grandes épopées de feu l'US Quevilly, demi-finaliste de Coupe de France en 2010 et finaliste deux ans plus tard en 2012 ? Il est certain qu'avec sa forme du moment, quatre victoires sur les cinq derniers matchs de National, Quevilly Rouen métropole (QRM) se prend à rêver d'un nouveau beau parcours en Coupe de France.

Il faudra pour cela se défaire d'Angers, une équipe de Ligue 1, mercredi 15 janvier à 18h30 au stade Diochon. Si l'affiche promet du spectacle, le coach David Carré ne cache pas qu'il aurait préféré un tirage plus modeste. "Il va falloir que nous soyons performants dans beaucoup de domaines, avec beaucoup de concentration et de détermination", indique-t-il, déterminé à se qualifier. Il assure d'ailleurs que le groupe reste serein à l'approche de ce match, malgré l'enjeu et l'écart de niveau, ce que confirme l'attaquant en forme du moment, Isaac Tshipamba, qui est passé par le SCO. "Le groupe reste focus et on sait qu'en 90 minutes, tout est possible en Coupe de France. On va prendre le match comme d'habitude."