Rouen. Football : déplacement périlleux à l'AC Ajaccio pour Quevilly Rouen Métropole

Battus à domicile par Niort (2-1), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) vont disputer la 29e journée de Domino's Ligue 2 chez l'AC Ajaccio le vendredi 9 mars 2018 à partir de 20h.

Quatrièmes à égalité de points avec Clermont, les Corses sont plus que jamais en course pour disputer la montée vers la Ligue 1 en fin de saison. C'est pour cela que la tâche ne s'annonce pas facile pour les Normands qui se sont refait distancer dans la course au maintien, à trois longueurs du nouveau barragiste, Nancy, et à cinq points de Bourg-en-Bresse, sorti de cette place de barragiste lors de la dernière journée.

Réenclencher la marche avant

Mais si les Ajacciens semblent mieux armés, ils ne sont néanmoins pas imbattables. Ils en ont fait l'expérience la semaine passée à Bourg lors de la dernière journée. L'espoir reste donc permis pour les joueurs de Manu Da Costa qui tenteront de faire mieux qu'au match aller où ils s'étaient inclinés sur la plus petite des marges (1-0). Mais QRM brille souvent plus à l'extérieur et semble déterminé à ne plus faire de cadeaux à ses adversaires.

Place aux actes, dans cette dernière ligne droite, à partir de 20h à Ajaccio.