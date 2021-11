Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole s'enfonce face à Orléans

Rien ne leur sera donné. S'ils veulent se maintenir en Ligue 2, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) savent qu'ils devront mettre tous les ingrédients nécessaires dans la bataille. Le vendredi 13 avril 2018, sur la pelouse d'Orléans, il a manqué un petit peu de tout pour faire le voyage du retour vers la Normandie avec un résultat positif dans les valises.

D'entrée de match, QRM a peiné à mettre la main sur la rencontre. Plutôt dominés, les Rouges et Jaunes ont cédé à la 30e minute sur une tête de l'ancien rouennais Ousmane Cissokho au milieu d'une défense trop facilement dépassée. Comme souvent, ce but a servi de déclic pour repasser la marche avant et les Normands ont été récompensés de leur sursaut. Peu après la pause, sur un centre de Jordan Lefort, Yannick Mamilonne coupe bien et égalise de la tête (1-1).

Rien n'est encore joué pour le maintien

Malheureusement pour les hommes de Manu Da Costa, ils n'ont pas été capables de tenir ce point du nul positif dans la lutte pour le maintien. À la 83e minute, c'est Benkaïd qui a pris le meilleur sur une la défense pour tromper Johan Hartock et sceller la 21e défaite de QRM depuis le début de la saison. Heureusement, les chances de maintien restent les mêmes puisque Nancy, qui occupe la place de barragiste, a également perdu et ne conserve qu'un point d'avance. Par contre, pour le maintien direct, le combat sera plus dur car Bourg-en-Bresse a fait match nul et possède maintenant quatre points d'avance. Aux Normands de tout faire pour vite réduire cet écart avec une série de deux matches en quelques jours, le vendredi 20 avril 2018 à domicile contre le Paris FC et le mardi 24 avril 2018 sur le terrain de Tours, la lanterne rouge du championnat.