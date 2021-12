Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole en quête de victoire face au Paris FC

Battus par Orléans (2-1) lors de la dernière journée, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) doivent redresser la barre ce vendredi 20 avril 2018 avec la réception du Paris FC au stade Robert Diochon. Un match comptant pour la 34ème journée de Domino's Ligue 2, à partir de 20h.

Cinq matches, c'est ce qu'il reste aux Rouges et Jaunes pour tenter de rester en Ligue 2, eux qui sont toujours 19e à un point derrière Nancy (18e) et à quatre points derrière Bourg-en-Bresse (17e).

Un Paris FC dans le dur

Mais il faudra encore être à 200% face au club parisien, qui avait remporté la première confrontation entre les deux équipes sur le score de 2-0. Depuis, malgré une confortable 8e place, le Paris FC semble un peu plus dans le dur ces derniers temps et reste sur une série de trois matches sans victoire avec un nul pour deux défaites et zéro but marqué. Ce qui en fait une des plus mauvaises attaques du championnat à égalité avec QRM.

Plus que jamais, la victoire sera impérative pour les joueurs de Manu Da Costa dans cette dernière ligne droite haute en suspense, pour se donner le droit d'y croire jusqu'au bout.