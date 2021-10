Rouen. Football : rendez-vous crucial pour Quevilly Rouen Métropole face à Lens

Devant un public qui promet d'être nombreux et devant pas moins de 400 supporters Sangs et Or qui feront le déplacement, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) défient le RC Lens au stade Robert Diochon pour un match comptant pour la 27e journée de Domino's Ligue 2, à partir de 20h45, le lundi 19 février 2018.

Un match à enjeu

Un match de bas de tableau avec un enjeu déjà crucial pour les deux équipes, même si la saison n'est pas encore arrivée à son terme. En cas de victoire, QRM repasserait devant Bourg-en-Bresse (qui s'est imposé face à Nancy)à la 18e place, de revenir à égalité de points avec Nancy, et de revenir à deux longueurs de leur adversaire du soir.

Une victoire qui serait donc bienvenue pour les joueurs de Manu Da Costa face à une équipe qui, bien que mal en point et relégable lors du match aller, avait réussi à s'imposer face aux Normands sur leur pelouse sur le score de 2-0. Depuis, les Sangs et Or se sont sortis de cette zone de relégation mais restent fragiles, à l'image de leurs cinq derniers matches qu'ils n'ont pas réussis à remporter (deux défaites et trois matchs nuls).

L'équation est donc simple pour les Rouges et Jaunes, qui doivent absolument l'emporter pour se donner un peu d'air, eux qui restent sur une belle victoire à Nancy (2-1). Mais attention, car QRM est toujours meilleur à l'extérieur et peine à s'imposer à domicile (la dernière victoire remonte au mardi 28 novembre 2017 face à Tours 4-0). C'est le moment d'inverser la tendance !

