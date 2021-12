Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole n'y arrive toujours pas face à Tours

Nous sommes le mardi 24 avril 2018, il est près de 21h50 au stade de la Vallée du Cher. Dans les arrêts de jeu face à Tours, Quevilly Rouen Métropole vient de prendre l'avantage sur un but très chanceux. Dans le même temps, Nancy et Bourg-en-Bresse sont en train de perdre leurs matches respectifs. Tout est réuni. Les planètes sont alignées pour que QRM fasse une superbe opération au classement et se relance dans la course au maintien. Mais les Rouges et Jaunes ont encore tout gâché. Trop laxistes, pas assez combatifs, ils ont cédé quelques secondes après avoir repris l'avantage et à quelques instants du coup de sifflet final pour concéder un match nul rageant (2-2).

QRM a lâché au pire moment

Pourtant, tout avait bien commencé face à la lanterne rouge de Ligue 2. Dans un match pauvre en occasions franches, QRM a ouvert le score par son capitaine Stan Oliveira, sur une tête provenant d'un corner. Avec cette ouverture du score, les joueurs de QRM pensaient avoir fait le plus dur face à une équipe déjà reléguée, mais les locaux n'ont pas abdiqué et ils ont égalisé cinq minutes plus tard sur un ballon propulsé au fond des filets par Raveloson (1-1).

Peu inspirés, c'est à la 90e minute que les joueurs de Manu Da Costa ont failli se sortir de cette impasse sur un but chanceux de Marvin Gakpa, contré par un défenseur et qui a pris le gardien à contre-pied. Mais une deuxième fois dans le match, les Tourangeaux ont égalisé dans la foulée par Mbingui (2-2).

Cruelle désillusion donc pour les Rouges et Jaunes qui auraient pu revenir à un point de Nancy et deux de Bourg-en-Bresse. Mais au final, ils restent à trois points de la place de barragiste avant de recevoir Valenciennes le vendredi 27 avril 2018.