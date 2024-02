Football. Fin du mercato d'hiver : un peu de fraîcheur à QRM et des départs pour le FC Rouen

Mercredi 31 janvier a sonné la fin des transferts d'hiver pour les clubs de football français.

Pour QRM, le mercato aura commencé sur le banc avec le départ du coach Olivier Echouafni, remplacé le mercredi 21 janvier par Jean-Louis Garcia, connu pour son travail avec le SCO d'Angers. Le nouvel entraîneur aura la lourde tâche de sortir le club de la relégation pour jouer le maintien en Ligue 2.

Le club s'est étoffé aussi sur le terrain avec l'arrivée dernièrement de Denis Will Poha, milieu central français de 26 ans évoluant jusqu'ici en Challenge League en Suisse et champion d'Europe avec les Bleus chez les moins de 19 ans. Avec lui, est arrivé également Antoine Batisse, défenseur central et ancien capitaine du Pau football club. Il est, selon QRM, l'un des joueurs les plus expérimentés avec 124 matchs de Ligue 2 au compteur. Quevilly Rouen Métropole enregistre un seul départ, l'international centrafricain Vénuste Baboula, première recrue de la saison à QRM, qui part pour Versailles.

Impossibilité de recruter au FCR

Du côté du Football Club de Rouen (FCR), cette année, le mercato rime surtout avec départs, le club ayant toujours l'incapacité de recruter à la suite des sanctions de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) qui s'appliquent jusqu'à la fin de la saison. Mais le club perd quelques plumes. Le FCR a dû se séparer de son attaquant star Christopher Ibayi, parti pour Ajaccio en Ligue 2. Le goleador rouennais, resté un et demi sous pavillon rouge, voulait revenir en Corse, sa terre natale. Il aura ainsi empilé 32 buts en 48 matchs toute compétition confondue avec le maillot rouennais, faisant de lui l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du club. Autre départ, celui de Farès Ghedjemis, arrivé cet été chez les Diables rouges. L'arrière droit rejoint Frosinone en Serie A, le championnat d'élite italien, pour quelque 300 000 euros, le transfert.

• Lire aussi. Enorme exploit : le FC Rouen s'impose face à Toulouse, tenant du titre, au bout du suspense !

Un temps envisagé, le départ de Sofyane Bouzamoucha ne se fera pas cette saison finalement. Approché par le Servette de Genève engagé en Ligue Europa cette année, le défenseur du FCR a accusé le président du club, Charles Maarek, de bloquer son transfert vers le club helvétique. Il pourrait partir à la fin de la saison.