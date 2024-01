Coupe de France. Enorme exploit : le FC Rouen s'impose face à Toulouse, tenant du titre, au bout du suspense !

Ils l'ont fait ! Dimanche 21 janvier, en 16e de finale de la Coupe de France, le FC Rouen s'est qualifié en venant à bout de Toulouse, tenant du titre, au bout des tirs au but (3-3 dans le temps réglementaire).

Bezzekhami a ouvert le score, avant que les Toulousains ne marquent deux fois en première période. Après un pénalty manqué de Benkaid, Sanson a égalisé pour le FCR.

En seconde période, Bouzamoucha a permis aux Normands de prendre les devants. Les Rouennais ont bien cru s'imposer dans le temps réglementaire mais Nicolaisen a égalisé dans le temps additionnel pour les Toulousains.

Il a fallu attendre les tirs au but pour voir les deux équipes se départager. Et au bout du suspense et d'une interminable séance de tirs au but, lors de laquelle les deux gardiens ont marqué (!), ce sont les Rouennais qui l'ont emporté (12 tirs au but à 11).

Ils se qualifient ainsi pour les 8e de finale de la compétition après cet exploit retentissant.