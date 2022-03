Rouen. Exclu : l'avis de Manu Da Costa sur les trois premières recrues de QRM

La jeunesse et le fort potentiel, c'est ce qu'ont en commun les trois premières recrues de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Le jeudi 14 juin 2018, le club Rouge et Jaune officialise l'arrivée de Louis Souchaud, de Lucas Toussaint et de Steve Shamal. Trois profils très différents mais forcément approuvés par le coach de QRM, Manu Da Costa, qui comptent sur eux pour repartir de l'avant en National cette saison.

Louis Souchaud, gardien, 22 ans

"C'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience malgré son jeune âge. Il y a deux saisons c'était le gardien titulaire de Châteauroux et cette saison il a beaucoup moins joué. Il avait besoin d'un challenge pour se relancer. Il a des vraies qualités de gardien, un très bon jeu au pied, il est assez massif (1m86 pour 83kg selon la LFP, NDLR)… Il nous avait fait bonne impression en National quand Châteauroux était venu à Diochon. Il vient dans un l'esprit d'un numéro 1, oui, même si j'espère qu'Antoine Gounet va lui poser des problèmes."

Lucas Toussaint, défenseur, 22 ans

"Il est formé au FC Metz, il a côtoyé le monde pro avec eux puis en Belgique et il a fait six très bons derniers mois à Pau, en National. C'est un défenseur central intelligent, avec une grande qualité de relance. Il est intelligent dans son placement et bon dans le jeu aérien. C'est un autre jeune en devenir avec un fort potentiel."

Steve Shamal, ailier, 22 ans

"Très fort potentiel, beaucoup de qualités de vitesse et de percussion, très bon dans les un contre un et dans les dribbles. Il était professionnel au Stade de Reims et il arrive prêté chez nous. Ils voulaient le prêter parce qu'il était barré par d'autres joueurs, il y avait beaucoup de clubs dessus et on a réussi à le faire venir. Il a connu toutes les équipes de France de jeune, il est passé aussi à Bordeaux et à Auxerre… C'est le style de profil et de qualités qui me plaisent beaucoup à son poste. À lui de montrer ses grandes qualités à tout le monde !"