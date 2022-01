Rouen. Football : déplacement en Corse pour Quevilly Rouen Métropole

C'est peut-être au plus loin de leurs bases que le déclic va arriver. Restés sur une nouvelle défaite à domicile (1-0) contre Avranches (Manche), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) tenteront d'aller chercher leur première victoire de la saison sur la pelouse de Bastia-Borgo, lors de la neuvième journée de National le vendredi 27 septembre 2019.

Attention au promu

Toujours lanterne rouge au classement, les Rouges et Jaunes feront face à une équipe promue qui pointe à la dixième place. Contre Créteil (Val-de-Marne), autre équipe montée cette année, les Normands s'étaient pris les pieds dans le tapis avec une grosse défaite à domicile (3-0).

Si QRM n'a pas marqué depuis trois rencontres, la défense bastiaise n'est pas non plus à la fête avec déjà onze buts encaissés, ce qui fait d'elle l'une des plus mauvaises de ce début de saison. Malgré cette statistique, les Corses restent tout de même sur un bon match nul 0-0 face à Lyon-Duchère (Rhône).

Plus à l'aise à l'extérieur cette année, avec certains cadres qui retrouvent leurs sensations, les hommes de Manu Da Costa tenteront de mettre fin à la crise sportive que le club traverse.